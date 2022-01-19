KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

KIRIKKALE - Servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Midibüs, işçi, Güncel, Haber

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