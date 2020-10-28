Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı

28.10.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:04
Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı

Son dakika gündem haberi: BURSA'da kaza yapan araçlara çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü Suat Bekler (28), devrilen motosikletin altında kalarak, yaralandı.

BURSA'da kaza yapan araçlara çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü Suat Bekler (28), devrilen motosikletin altında kalarak, yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. 16 AC 6550 plakalı motosikletiyle İnegöl yönüne giden Suat Bekler, kaza yapan araçları görünce aniden frene bastı. Frenin etkisiyle devrilen motosikletin altında kalan Bekler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bekler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bekler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberleri | Kazayı görüp, aniden frene basan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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