Son dakika haberleri: Kazakistan ile dostluk Mamak'ta pekişti
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Son dakika haberleri: Kazakistan ile dostluk Mamak'ta pekişti

Son dakika haberleri: Kazakistan ile dostluk Mamak'ta pekişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'ü makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'ü makamında ağırladı.

Kazakistan ve Mamak'ta eğitim, kültür, tarih, sosyal belediyecilik alanlarında ortaklaşa yapılacak çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Başkan Köse, Kazakistan kültürünü Mamak'ta yaşatmak adına Durali Alıç Mahallesi'nde inşa edilecek Bilge Tonyukuk Anıtı ve Parkı hakkında bilgi verdi. İki kardeş devletin her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Köse, "Milletlerin ve devletlerin tarihine kazılan isimler vardır. Tarihimize ve kültürümüze duyduğumuz bağlılığın yansıması olan Bilge Tonyukuk'un Mamak'ımızda yaşayacak olmasından gurur duyuyorum. Değerlerimizi yaşatmak hayalimizdi. Bu hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk dünyasının değerlerini Mamak'ımızda bir mozaik gibi yaşatacağız. Artık vatandaşlarımız Ötüken'e gitmeye gerek kalmadan Mamak'a gelecek" dedi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, yapılacak parktan dolayı Başkan Köse'ye teşekkür ederek, "Geçmişteki kültürümüzden ayrı yaşayamayız. Kazakistan ve Türkiye açısındaki bağların kuvvetlenmesi için bu tarz organizasyonlar önemli. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bilge Tonyukuk Mamak'ta yaşatılacak

Durali Alıç Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alanda inşa edilecek parkta Bilge Kağan anıtı, Kazakistan bayrağı için bitkisel motif çalışması, Kazakistan'ın önde gelen isimlerini yansıtacak anıtlar, eski Türk devletlerini vurgulayacak 16 adet dinlenme alanı, Selçuklu Devleti'nin motiflerini vurgulayacak meydan ve portatif havuz yer alacak. - ANKARA

Son dakika haberleri: Kazakistan ile dostluk Mamak'ta pekişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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