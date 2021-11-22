Son dakika haberleri... Kazakistan'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama başladı

Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3. doz aşılar uygulanmaya başladı.

Kazakistan'da salgınla mücadele kapsamında, bugünden itibaren sağlık ve kolluk kuvvet çalışanları ile öğretmenlere Kovid-19 aşısının 3. dozu uygulanıyor.

Nur Sultan Valiliği Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün şubat ve mart aylarında ilk aşılananlar kategorisinde yer alan vatandaşlarımızı yeniden aşılamaya başladık. Ayrıca yerli aşı QazVak ile Çin aşısı Sinopharm alanlar da 6 aydan sonra üçüncü doz aşı olabilecekler. Sağlık merkezlerinde bunun için yeterli dozda aşı bulunuyor." denildi.

Ülkede Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı QazVak ile Rus aşısı Sputnik V'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünce onaylanan Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax aşıları kullanılıyor. Pfizer aşısı ise 12 yaş üstü çocuklar ile hamilelere uygulanıyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19'a karşı tam aşı olan kişi sayısı 7 milyon 946 bin 192 kişiye ulaştı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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