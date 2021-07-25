Son dakika haberleri... Kayseri'de bir kişi kulübe yaptırdığı bahçede ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Kayseri'de bir kişi kulübe yaptırdığı bahçede ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kayseri'de bir kişi kulübe yaptırdığı bahçede ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 71 yaşındaki kişi kulübe yaptırdığı bahçede ölü bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 71 yaşındaki kişi kulübe yaptırdığı bahçede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, İsmet Mahallesi Ağyer mevkisinde bulunan bahçesine yapmakta olduğu kulübenin sıvasını vurmak için giden Durmuş Ali Ö'nün eve gelmemesi üzerine çocukları kendisini aramak için bölgeye gitti.

Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Durmuş Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için hastaneye gönderildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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