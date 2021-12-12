Son dakika haberleri... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2)

Son dakika haberleri... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre 3'Ü TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar'ı (55) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., Kadir E. ve M.C. (16) tutuklanırken, Ayhan D.'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı.

KAYSERİ (DHA) - 3'Ü TUTUKLANDI

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar'ı (55) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., Kadir E. ve M.C. (16) tutuklanırken, Ayhan D.'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı.


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Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

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