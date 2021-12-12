Son dakika haberleri... Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre 3'Ü TUTUKLANDIKayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar'ı (55) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., Kadir E. ve M.C. (16) tutuklanırken, Ayhan D.'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı.
KAYSERİ (DHA) - 3'Ü TUTUKLANDI
Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali Yazar'ı (55) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., Kadir E. ve M.C. (16) tutuklanırken, Ayhan D.'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı.
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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