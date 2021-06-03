Son dakika haberleri | 'Kasırga' operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı (2)

Son dakika gündem haberine göre 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Aynı operasyon kapsamında aranan 2 şüpheli de yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan kişi sayısı 24'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren