Son dakika haberleri | Karabük'te ev yangınında 2 kardeş dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberine göre KARABÜK'te iki katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te iki katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi Anadolu Caddesi'nde F.E. ve A.E. kardeşlere ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Kardeşlerin ihbarıyla kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen F.E. ve A.E. ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ifadesi alınan F.E, ağabeyinin "Yanıyorum" diye bağırmasını duyduğunu ve aşağıya indiğinde yoğun dumanla karşılaştığını, ağabeyini odadan çıkardığını, şikayetçi olmadığını söyledi.

Birinci katta oturan A.E.'nin alkolün etkisiyle yangını çıkartmış olabileceği üzerinde duran ekipler, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR