Son dakika haberleri: Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı
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Son dakika haberleri: Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı

Son dakika haberleri: Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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