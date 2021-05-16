Son dakika haberleri: Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı
Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı