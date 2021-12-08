Son dakika haberleri! KADİRLİ'DE EV YANGINI; 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, Kırcaali Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emin Bulut'a ait 3 katlı evin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evde bulunan ve dumandan etkilenen ev sahibi Emin Bulut'u aşağı indidi. Dumandan etkilenen Bulut'a 112 sağlık ekipleri ambulasta müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken evin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.