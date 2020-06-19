Son dakika haberleri! İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Son dakika güncel haberi... İZNİK Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
19.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:41
İZNİK Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
- İznikbursa
İznik Gölü'nde avlanan balıkçı Ali Eken'in ağına, yaklaşık 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Sahile taşınan balık, pazardaki tezgah koyuldu. Balığı görüp şaşıran bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.
- İznikbursa
Kaynak: DHA