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Son dakika haberleri | İzmir'de yol kenarındaki römorka çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | İzmir'de yol kenarındaki römorka çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde yol kenarındaki römorka çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yol kenarındaki römorka çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi'nde seyreden Mehmet Kün (40) yönetimindeki BI E 9999 yabancı plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında içecek satışı yapılan römorka çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen Kün'ün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mehmet Kün'ün, Alaçatı Mahallesi'nde inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi.

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AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri

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