Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı
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Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan flamingo koruma altına alındı.

İzmir'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan flamingo koruma altına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişakran Mahallesi sahil mevkisindeki devriye faaliyeti sırasında kol kenarında yaralı flamingo buldu.

Ekipler tarafından yakalanarak tedavisi yapılmak üzere koruma altına alınan flamingo, Aliağa Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne teslim edildi.

Açıklamada, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam ettiği vurgulandı.

Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı
Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı
Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı
Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı
Yaralı flamingoya jandarma ekipleri sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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