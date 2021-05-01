Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)

Son dakika haberi... GÜNDOĞDU MEYDANI BU YIL DA SESSİZİzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sessizlik hakim oldu.