Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
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Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)

Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GÜNDOĞDU MEYDANI BU YIL DA SESSİZİzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sessizlik hakim oldu.

GÜNDOĞDU MEYDANI BU YIL DA SESSİZ

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları meydan, bu yıl da geçen sene olduğu gibi salgın nedeniyle boş kaldı. Gündoğdu Meydanı'nın boş manzarası, havadan dronla görüntülendi. Meydanda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü.

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,


Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 10 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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