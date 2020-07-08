Son dakika haberleri! İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Abdullah Baş oldu Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığı genel kurulu gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığı genel kurulu gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleştirilen kongreye Abdullah Baş, tek aday olarak katıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu, burada yaptığı konuşmada, Havza kongresinin Samsun ilçe teşkilatlarında son kongre olduğunu söyledi.

İl kongresinin de 9 Ağustos'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Güleroğlu, "Havza'da iyi örgütlenirsek ve iyi şekilde çalışırsak, başarılı oluruz. Bu potansiyele sahibiz. Yeni seçilecek ilçe başkanımız ile bu enerjinin oluşacağına inanıyorum." dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen ve seçimde Baş, başkanlığa getirildi.

Baş, katılımcılara teşekkür ederek, "Hızlı şekilde teşkilatlanmamızı tamamlayıp çalışmalarımıza başlayacağız. Partimizi Havza'da hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

Yönetim kurulu ise Aydın Aydemir, Ayfer Bacaksızoğlu, Baki Akgül, Bayram Duman, Çağrı Aydemir, Dursun İpek, Elif Yüksel, Erdi Üner, Ertuğrul Üner, Ferdi İseri, Hakan Kul, Hüseyin Ünal, İlhami Akyüz, Onat Başaran, Refik Uysal, Rıza Satılmış, Şaban Güleroğlu, Timur Delibaş, Volkan Denizaltı, Yavuz Şimşir ve Yusuf Kılıç'tan oluştu.

Kaynak: AA