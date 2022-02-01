Son dakika haberleri | İstanbul semalarından süzülen göktaşı kameralara yansıdı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı. Kartal'da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor.

(Abdul Samet Kaya - Mustafa Ayabakan/ İHA)