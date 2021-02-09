Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi
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Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi

09.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:43

İstanbul'da 5. kattan aşağıya düşen kadın feci şekilde yaşamını yitirdi. Antidepresan kullanan kadının daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Merhumun olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Akademi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 46 yaşındaki Güner Tekin, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ BİNANIN ARASINA DÜŞTÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak üzerindeki 2 binanın arasına düşen kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda düşen kadının antidepresan ilaçlar kullandığı, psikolojik tedavi gördüğü ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ve ilaçlarını kullanmayı bıraktığı bilgisine ulaştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Öte yandan kadının cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının yakınlarını yine çevredeki vatandaşlar teselli etti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi
Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları (1)
TÜLAY: anti deprasanların yan etkisi çikolata kraker gibi avuç avuç antideprasan yazıyor doktorlar ben ce soruşturma kullandığı anti depresan yan etkileri üzerinde durulmalı ve ilaç şirketine ve anti depresanı yazan doktora dava açılmalı ki doktorlar avuç avuç anti depresan yazmasın rant için
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