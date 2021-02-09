Çatı katından düşen kadın, feci şekilde can verdi

Gerçekten "deprem uzmanı" diye bir meslek var mı? Uzmandan yanıt geldi

İstanbul'da 5. kattan aşağıya düşen kadın feci şekilde yaşamını yitirdi. Antidepresan kullanan kadının daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Merhumun olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Akademi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 46 yaşındaki Güner Tekin, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ BİNANIN ARASINA DÜŞTÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak üzerindeki 2 binanın arasına düşen kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda düşen kadının antidepresan ilaçlar kullandığı, psikolojik tedavi gördüğü ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ve ilaçlarını kullanmayı bıraktığı bilgisine ulaştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Öte yandan kadının cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kadının yakınlarını yine çevredeki vatandaşlar teselli etti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR