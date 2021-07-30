İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 6 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul'da 8 ilçede 10 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda sonucu 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor! Termometreler 43 dereceyi görecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 09:50:57. #1.16#

title