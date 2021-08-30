Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası
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Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası

Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı kullanılarak Kırgızistan'a götürülmek üzere bir tırın dorsesinde 33 at daha yakalandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı kullanılarak Kırgızistan'a götürülmek üzere bir tırın dorsesinde 33 at daha yakalandı. Atlardan 2'si ölürken, firma sahibine 35 bin lira para cezası kesildi. Atlar bakım ve tedavilerinin yapılması için Hopa tır parkında götürüldü.

Artvin'in Hopa ilçesinde tır dorsesinde ölüme terk edilen ikinci at vakası daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk ettiği atlarla ilgili yaşanan olayın ardından ikincisi yaşandı. Ankara ve Kars'tan Sarp Sınır Kapısı kullanmak üzere bir tıra yüklenen 33 at Hopa'ya geldiği sırada hayvan severler tarafından fark edildi. Atların bitkin ve ölmek üzere olduğunu gören hayvan severler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası 33 attan ikisinin öldüğünü fark etti. Sağlık belgeleri ve çipleri bulunan atların, tırın dorsesinde 20'den fazla at taşıdığı için hayvan refahından 35 bin TL para cezası kesildi. Atlar yine Hopa tır parkında indirilerek bakım ve tedavilerine başlandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ARTVİN

Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası
Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası
Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası
Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası
Son dakika haberleri: Hopa'da ölüme terk edilen ikinci 'at' vakası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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