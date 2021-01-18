Her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu
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Her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu

18.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:58

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayıp olarak aranan doktor Uğur Tolun'un cansız bedeni, evine 50 metre mesafede bulundu. Kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü öğrenilen Tolun'un kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun'un cansız bedenine evinin 50 metre ilerisinde bulunan menfezde ulaşıldı.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu. Tolun'un oturduğu sitenin 150 metre ilerisinde bulunan ve kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü tespit edildi.

Ekipler, Kartepe'nin neredeyse her yanını didik didik aradı. 5. günde ise aramaların sürdüğü alan genişletildi. JAK, AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan timler Uğur Tolun'un aracını, evinin 50 metre ilerisinde bulunan menfezde tespit etti. Aracın içinde ise Uğur Tolun'un cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Uğur Tolun'un yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.Cenaze detaylı otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu
Her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu
Her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu
Her yerde aranan doktor, evinin 50 metre ilerisinde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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