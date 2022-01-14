Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum...