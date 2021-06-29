HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN Devlet Hastanesi'nde hasta odasında elektrik prizinden çıkan yangın nedeniyle hastalar başka servise tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

BARTIN Devlet Hastanesi'nde hasta odasında elektrik prizinden çıkan yangın nedeniyle hastalar başka servise tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bartın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 21 kişinin yatarak tedavi gördüğü genel cerrahi bölümünde bir hasta odasında elektrik prizinden dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda yayılan dumanlar nedeniyle hastalar büyük panik yaşadı. Hastane güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hastalar yoğun duman nedeniyle bir alt servise taşınırken, bazı hastalarda hastane bahçesinde bekletildi. Hastane personeli elektrik kontağı sonucu çıkan yangını söndürürken, hasta ve yakınları rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HASTA ODASINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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