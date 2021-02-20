Son dakika haberleri | Hafta sonu kısıtlamasında köylere çıkışların yasaklandığı Trabzon'da sıkı denetim (2)
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Son dakika haberleri | Hafta sonu kısıtlamasında köylere çıkışların yasaklandığı Trabzon'da sıkı denetim (2)

20.02.2021 14:04 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:09
Son dakika haberleri | Hafta sonu kısıtlamasında köylere çıkışların yasaklandığı Trabzon'da sıkı denetim (2)

Son dakika haberlerine göre EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER: 18 İLÇEDE DENETİMLER SÜRÜYORTrabzon'da 18 ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulduğunu açıklayan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Polis ekiplerimiz koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yapıyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER:  18 İLÇEDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Trabzon'da 18 ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulduğunu açıklayan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Polis ekiplerimiz koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yapıyor. İlimizin 5 farklı bölgesinde arkadaşlarımız denetimlerine devam ediyorlar. Dün gece saat 21.00'de başlayıp devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında il genelinde toplam 24 vatandaşımıza 55 bin 235 TL idari para cezası uygulamak durumunda kaldık. Bunun yanı sıra sayın valimizin talimatları ile ilimizde bulunan 18 ilçemizin giriş ve çıkışlarında jandarmamızla beraber bölgelerimizi paylaştırarak denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentilerimiz sokağa çıkma tedbirlerine uymaları. Denetimlerde iki husus tespit edildi. Denetlemelerden muaf olan kişi ve kuruluşların kendilerine tanınan imtiyazın haricindeki alanlarda gezdikleri tespit edildi. Yapılan suiistimallere de müsaade etmeyeceğiz. Bugün yoğunluk var. Trabzon'a yapılan uçak seferlerinin bir yoğunluğu bu" diye konuştu.Alper, denetim noktalarını ziyaret ederek, polis ekiplerinden bilgi aldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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