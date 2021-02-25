Son dakika haberleri: Gümüşhane'de 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Son dakika haberleri: Gümüşhane'de 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı

25.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:32
Son dakika haberleri: Gümüşhane'de 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı

Son dakika gündem haberi: Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yuvacık ve Kayadibi köylerinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugünden itibaren ilgili köylerde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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