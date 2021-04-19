Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ
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Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TİYATRO sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi.

TİYATRO sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Erkal, Twitter'daki 7 tane paylaşımlarım yüzünden oluyor. Hiçbirinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil dedi.

Sosyal medya hesabı paylaşımları nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılan ve ifadeye çağrılan Genco Erkal, bugün avukatı Aslı Kazan ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Erkal, 2016 ve 2020 yıllarındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade verdi. Genco Erkal'ın savcılığa verdiği ifadesinde paylaşımlarında suç unsuru olmadığını, hiçbir zaman hakarete başvurmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeden çıkan Erkal'ın yanında destek için CHP'li Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ve Ali Şeker de bulundu.

Genco Erkal basın mensuplarının sorusu üzerine, Twitter'daki 7 tane paylaşımlarım yüzünden oluyor. Hiçbirinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil şeklinde konuştu.

Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ
Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ
Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ
Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ
Son dakika... GENCO ERKAL CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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