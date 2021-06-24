Son dakika haberleri: Genç bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'da bisikleti ile eve giderken alkollü bir sürücünün arkadan çarpması sonucu yola savrulan ve sonrasında başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün davasına devam edildi.

Ankara'da bisikleti ile eve giderken alkollü bir sürücünün arkadan çarpması sonucu yola savrulan ve sonrasında başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün davasına devam edildi.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya maktul Gündüz'ün aile yakınları, avukatları ve sanık Çağdaş Ş. katıldı. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi olan 19 yaşındaki Gündüz'ün ailesi, 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan tutuksuz yargılanan sanığın 'kasten öldürme' suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Umut Gündüz, Ankara'nın Eryaman semtindeki evine giderken 15 Temmuz 2020 tarihinde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş. hakimiyetindeki aracın arkadan çarpması sonrası yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Gündüz'e çarpan aracın plakası düşmüş ve sürücü Çağdaş Ş. durmayıp devam etmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"Polisin bana ulaşması için plakayı delil olarak bıraktım"

Kaza anından kısa bir süre sonra ne olup bittiğini anlamak için durduğunu söyleyen Çağdaş Ş., bisikletli kişiyi görmediğini ileri sürerek, "Bisikletli kişi ön camın üstüne düştü. Cam kırıldı ama ne olduğunu anlayamadım yavaşladım. Aracın içerisindeyken sol tarafımdan bir fren sesi geldi, beyaz renkli bir araçtı. Dikiz aynasından yerde yatan bisikletli kişiyi gördüm. Fakat yanımdan geçen beyaz aracın bisikletli kişiye çarpıp çarpmadığını görmedim. Bir miktar alkollü olduğumu kabul ediyorum, 2 bira içmiştim. Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Olay yerinden kaçmadım, plakayı bilerek delil olarak polisler bana ulaşsın diye bıraktım. Babamı da trafik kazasında kaybettim. Hayatını kaybeden gencin ailesinden özür diyorum" dedi.

"Oğlum hayat dolu 19 yaşında bir çocuktu"

Sanık savunmasının ardından söz alana maktulün babası Menderes Gündüz, oğlunun hayat dolu bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Olay kaza denilerek geçiştirilemez. Oğlum lisanslı sporcuydu üniversiteye gidecekti. Hayalleri olan hayat dolu 19 yaşında bir çocuktu. Profesyonel sporcu olduğu için kurallara azami dikkat ederdi. Kast takardı ve bisikletinde de reflektörler vardı. Sanık 50 kilometreyle gittiğini iddia ediyor ve bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Sanığı affetmiyorum" diye konuştu. Maktulün annesi de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

'Kaza değil cinayet'

Maktulün avukatı Dursun Yılmaz ise sanığın olay anı aşırı alkollü olduğunu belirterek bu olayın kaza değil cinayet olduğunu vurguladı. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dosyaya yetkisizlik verilerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep eden Dursun, davanın Asliye Ceza Mahkemesinde devam etme kararı verilirse sanığın tutuklanması gerektiğini ifade etti.

"Olay yerine plaka atıldığını görmedim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Umut Gündüz ile birlikte emniyet şeridinde bisikletleriyle ilerlediklerini söyleyen Alican A., "Aniden bir ses duydum, ilk başta bir aracın lastiği patladı zannettim. Yanıma baktığımda Umut yoktu, havada bisikleti gördüm. Arkadaşım bir tarafa bisiklet bir tarafa düştü. Bu esnada beyaz renkli bir araçta yerdeki Umut'a çarparak sürükledi, aracın durması için bağırdım ancak durmadı. Gördüklerim karşısında konuşmaya bile halim yoktu. Bisikletlerimizin arkasında kırmızı renkli çakarlar vardı. Olay yerine plaka atıldığını da görmedim. Olay sonrası orda bulunanlardan birisi çarpan aracın plakası düşmüş diye plakayı bana verdi. Plakayı çantama koydum ve polise teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı sırada o yolda aracı birlikte seyir halinde olan tanık İsmail Ç. ise kendisinin de olay yerine plaka bırakan kimseyi görmediğini söyleyerek, "Aracımla sol şeritte seyir halindeyken yaklaşık 90 kilometre hızla mavi renkli bir araç geçti. Hemen hemen 300 metre ilerden patlama sesine benzer bir ses duydum ve beni geçen aracın bir şeye çarptığını anladım" dedi.

Sanık ve tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti bilirkişi raporlarının dosyaya eklenmesine karar vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi.

Ankara Adliyesi'nde görülen duruşma öncesi Umut Gündüz'ün ailesi ve arkadaşları bir basın açıklaması yaptı. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan tutuklu olarak yargılanması gerektiğini ifade eden maktulün babası Menderes Gündüz, "19 Yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 Tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Umut Gündüz' ün ölümüne sebep olan yüzde 100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz, 4 aylık tutukluluğunun ardından uzun tutukluluk neden gösterilerek, ilk duruşması yapılmadan ve UYAP sistemine bile işlenmeden serbest bırakıldı. Tüm somut deliller ortada olmasına rağmen sanık Çağdaş Şenyüz' ün 'bilinçli taksirle adam öldürme'den Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayın yaşandığı günden itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık bir yıl boyunca bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla, Umut Gündüz adına yürüttüğümüz adalet mücadelesinde, Umut Gündüz' ün ailesi, arkadaşları ve sevenleri olan bizler, 24 Haziran'da yapılacak ilk duruşmada, yüzde 100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz' ün somut deliller ışığında, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasını ve 19 yaşında, gelecek hayalleri kuran gencecik sporcu bir insanın hayatına son veren bu katilin en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz' ün 'kasten 'adam öldürme' suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı