Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu
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Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu

25.10.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:15
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Son dakika haberler: GAZİOSMANPAŞA'da sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, temizlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

GAZİOSMANPAŞA'da sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, temizlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

Olay saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre alt geçitte temizlik yapan belediye görevlisi, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta kaldığı öğrenilen kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından 59 yaşındaki Kenan Karaman'ın öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Karaman'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da 59 yaşındaki sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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