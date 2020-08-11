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Son dakika haberleri: EYÜPSULTAN'DA MEZARLIKTA DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR 'DUA EDİYORDUK' DEDİLER

Son dakika güncel haberi: Eyüpsultan'da define aramak amacıyla eski bir mezarı yaklaşık 60 santimetre kazan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

11.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:39

Eyüpsultan'da define aramak amacıyla eski bir mezarı yaklaşık 60 santimetre kazan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu.

Olay, Ayvansaray Mezarlığı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, define aramak amacıyla ellerinde kazma ve kürek bulunan 3 kişi, Ayvansaray Mezarlığı'na geldi. Burada eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başlayan şüphelileri gören bir kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin mezarlığa geldiğini gören şüpheliler, mezar taşlarının arkasına saklandı.

Mezarlığa giren polis, bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 3 kişi mezar taşlarının arkasında yakalandı. Kelepçelenerek gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu. Yapılan incelemede mezar kazmada kullanılan kazma ve kürek ele geçirilirken mezarlığın ise yaklaşık 60 santimetre kadar kazıldığı belirlendi.

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Son dakika haberleri: EYÜPSULTAN'DA MEZARLIKTA DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR 'DUA EDİYORDUK' DEDİLER

Kaynak: DHA

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