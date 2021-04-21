Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
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Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı

Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçiler Metin (30) ve kuzeni Emirhan Demirci (32) asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçiler Metin (30) ve kuzeni Emirhan Demirci (32) asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı. Nehirde bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkan iklilin tehlikesi atlayışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusufeli ilçesinde eski milli güreşçiler Metin ve Emirhan Demirci, antrenman için tehlikeli bir deneme gerçekleştirdi. Bir asma köprü üzerine çıkan kuzenler, kendilerini Çoruh Nehri'nin sularına bıraktı. Buz gibi suda bir süre sürüklenen kuzenler, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcuların kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atladığı anlar kameraya yansıdı.


Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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