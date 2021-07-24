Eski kız arkadaşının yüzüne kezzap attığı talihsiz adam, evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta, eski kız arkadaşı Fatma Özdaş tarafından yüzüne kezzap atılan 46 yaşındaki Gürkan Karpuzoğlu, kardeşi ve 13 yaşındaki oğlu tarafından evinde ölü bulundu.