Son dakika haberleri! Erzurum'da kundaklandığı iddia edilen çay ocağındaki yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Erzurum'da kundaklandığı iddia edilen çay ocağındaki yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Erzurum'da kundaklandığı iddia edilen çay ocağındaki yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'da içinde antika eşyaların sergilendiği çay ocağında çıkan yangın hasara yol açtı.

Erzurum'da içinde antika eşyaların sergilendiği çay ocağında çıkan yangın hasara yol açtı.

Rabia Ana Mahallesi'nin Çifte Minareli Medrese Caddesi'ndeki Salih Aykut ve Ömer Lazut'a ait çay ocağında çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeyi aradı.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında hasar gören iş yerinin hırsızlık yapıldıktan sonra kundaklandığı iddia edildi.

Öte yandan yangına müdahale ederken iş yerinin bitişiğindeki tarihi alanda derin bir çukur fark eden itfaiye ekipleri, polise ekiplerine bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisini verdi.

İşletme sahibi Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iş yerlerinin kapalı olduğunu belirtti.

Sabah polisin aramasıyla iş yerinde yangın çıktığını öğrendiğini ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Hırsızlar bakır semaver, televizyon ve duvar süslerinin yanı sıra taş plak ve pikap gibi değerli eşyaları çalmış. Hırsızlık sonrası kundaklanmış. Pandemiden dolayı kapalı olduğumuz için hırsızlara gün doğdu. 4 ay önce yine iş yerimizde hırsızlık olmuştu. Kundaklama olduğu çok belli, yangına kısa sürede müdahale edilmiş çünkü burası hep ahşap ve yastıklar saman ve ottan. Biraz beklense burası komple yanardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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