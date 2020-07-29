Son dakika haberleri... Emektar oyuncuya semt pazarında ilgi
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Son dakika haberleri... Emektar oyuncuya semt pazarında ilgi

Son dakika güncel haberi: Silivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.

Son dakika haberleri... Emektar oyuncuya semt pazarında ilgi
29.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:31

Silivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi. 

Oyunculuk hayatına son verdikten sonra Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evinde yaşamaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, eşiyle birlikte semt pazarında alışveriş yaptı. Açıklamalarda bulunan 78 yaşındaki Hikmet Taşdemir, "2,5- 3 ay evimizde hapis gibi yaşadık. İlçe kaymakamlığı ekipleri bu süreçte gelerek bizim alışverişlerimizi yaptı. Bu süreç iyi geçti söylenemez. Bahçemizde eşimle birlikte oturduk, öyle vakit geçti. Mademki devletimiz böyle bir şeyi uygun görmüş, biz de uymak zorundayız. Sıkıysa uyma, uymadığınız zaman hasta olma olasılığınız çok yüksek onlar da bizim için bu kısıtlamaları getiriyorlar.  Artık yeter 65 yaş üstündekilerini rahat bıraksınlar, benim gibi 78 yaşındaki adam böyle taş gibi oluyorsa artık bıraksınlar yeter. Etrafınıza bir bakın bütün 65 yaş üstündekiler hepsi sağlıklı taş gibi" dedi.

OYUNCULUK TEKLİFİ GELSE DE GİTMEMYeşilçam oyuncusu Taşdemir, "Bu saatten sonra oyunculuk teklifi gelse de gitmem. Çünkü daha evvel dizilerde de söyledim. Artık insanların beni televizyonda yaşlı biri olarak görmelerini istemiyorum" diye konuştu. 


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Kaynak: DHA

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