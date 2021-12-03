Son dakika haberleri! El Salvador'da askeri uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! El Salvador'da askeri uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! El Salvador'da askeri uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Son dakika haberleri... EL El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düşmesi sonucu, aralarında savunma bakanının oğlunun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

EL El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düşmesi sonucu, aralarında savunma bakanının oğlunun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

El Salvador Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle Pasifik kıyısında 3 deniz mili açıkta düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Cesetlere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ölenlerden birinin Savunma Bakanı Francis Rene Merino Monroy'un oğlu Gerardo Merino olduğu duyuruldu.

Açıklamada, düşen uçağın kıyı bölgesinde görevde olduğu aktarıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Savunma Bakanı Monroy'a taziye mesajı gönderdi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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