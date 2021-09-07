Son dakika haber... EKMEK SIRASINDAKİ 'TERS BAKTIN' KAVGASINDA BORAN ÖLDÜ
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Son dakika haber... EKMEK SIRASINDAKİ 'TERS BAKTIN' KAVGASINDA BORAN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'da, ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen Ö.T. (16), Boran Özdemir'e (13) "Neden ters ters bakıyorsun?" deyince aralarında kavga çıktı.

ADANA'da, ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen Ö.T. (16), Boran Özdemir'e (13) "Neden ters ters bakıyorsun?" deyince aralarında kavga çıktı. Sesleri duyup, fırının önüne gelen Ö.T.?nin kardeşi N.T. (15), Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Eylül sabahı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Boran Özdemir, mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırada bekleyen Ö.T.'nin hemen arkasındaki Özdemir'e "Neden ters ters bakıyorsun?" demesi üzerine 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.?nin sesini duyan N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir, kanlar içinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. de olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Boran Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de N.T. ile ağabeyi Ö.T.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.?yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., 'Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünde beklerken bana yan bakınca 'Neden ters ters bakıyorsun" dedim. Kavga çıktı" dedi.

N.T. ise Boran Özdemir'i öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haber... EKMEK SIRASINDAKİ 'TERS BAKTIN' KAVGASINDA BORAN ÖLDÜ
Son dakika haber... EKMEK SIRASINDAKİ 'TERS BAKTIN' KAVGASINDA BORAN ÖLDÜ
Son dakika haber... EKMEK SIRASINDAKİ 'TERS BAKTIN' KAVGASINDA BORAN ÖLDÜ
Son dakika haber... EKMEK SIRASINDAKİ 'TERS BAKTIN' KAVGASINDA BORAN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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