Son dakika haberleri... Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasından kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun duvarını yıkıp ardından takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasından kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun duvarını yıkıp ardından takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut ilçesi Atlıhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B., (25) idaresindeki 03 AAU 539 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarını yıktır ardından boş araziye girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan Seydi Ahmet Çunku'nun (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü K.B., ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olayın ardından Çunku'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Yaşar Güler Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:46:02. #1.14#

title