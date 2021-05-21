Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI
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Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su gölü olan Çıldır Gölü, etrafındaki yeşil bitki örtüsü ve göçmen kuşlarıyla dikkat çekiyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su gölü olan Çıldır Gölü, etrafındaki yeşil bitki örtüsü ve göçmen kuşlarıyla dikkat çekiyor. Gölü çevrelerin zirveleri karlı yüksek dağlar bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Göl, yöre halkının da en büyük gelir kaynağı.

Denizden 1959 metre yükseklikte birçok dere ve pınardan beslenen 123 kilometre kare alana sahip Çıldır Gölü, kışın başka yazın başka bir güzelliğe bürünüyor. Lav akıntısı ve molozlar tarafından oluşturulmuş doğal bir set gölü olan Çıldır Gölü, göçmen kuşlarında mekanı. Yeşil bitki örtüsü ve etrafını çevreleren zirveleri karla kaplı dağların ayrı bir güzellik kattığı göl, yöre halkının da en büyük gelir kaynağı. Kış aylarında balıkçılığın yanısıra atlı kızaklarla yerli yabancı turistleri gezdirerek para kazanan yöre halkı, Çıldır gölüne gözü gibi bakıyor.

Yaz kış yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, koronavirüs salgını sebebiyle son yılların en sessiz zamanlarını yaşıyor.

Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI
Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI
Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI
Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: DOĞA HARİKASI ÇILDIR GÖLÜ, YÖRE HALKININ DA GELİR KAYNAĞI - Haberler
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