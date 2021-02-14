Son dakika haberleri! Didim'de trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Didim'de trafik kazası: 2 yaralı

14.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 08:50
Son dakika haberleri! Didim'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Didim Atatürk Bulvarı'nda seyreden Ercan Elden idaresindeki 35 JF 424 plakalı otomobil, İsmail Kav yönetimindeki 15 EG 035 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Kav ile motosikletteki Onur Kocakurt yaralandı.

Yaralılar ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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