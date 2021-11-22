Son dakika haberleri: Denizli'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Denizli'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Denizli'de beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Halil Köşen idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yol kenarındaki beton bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü ile eşi Hülya Köşen ve 2 yaşındaki oğlunu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Halil Köşen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden Hülya Köşen ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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