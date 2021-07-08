Son dakika haberleri... Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale Şehitlerini selamladı

Bir son dakika haberine göre DENİZ Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, TCG Bayraktar ile Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Çanakkale Şehitlerini selamladı.

DENİZ Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, TCG Bayraktar ile Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Çanakkale Şehitlerini selamladı.

TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam eden Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Şehitler Abidesi'nde Çanakkale şehitlerini selamladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerimiz, TCG Bayraktar ile uygulamalı deniz eğitimlerine devam ediyor. Genç Bahriyeliler, eğitimler esnasında Çanakkale Şehitlerimizi selamladı. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı