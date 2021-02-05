Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini...
05.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:09
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini işlediğini şekillendirdiğini unutmamalıdır.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini işlediğini şekillendirdiğini unutmamalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran