Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini...

05.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:09
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini işlediğini şekillendirdiğini unutmamalıdır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini işlediğini şekillendirdiğini unutmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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