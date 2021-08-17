Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz."
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy