Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.'
Anadolu Ajansı / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670...

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz." - Haberler
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