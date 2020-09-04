Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

04.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Kaynak: İHA

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