Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Süleymaniye Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yapması bekleniyor.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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