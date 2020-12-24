Son dakika haberleri: Çocukların kızak keyfi kamerada
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Son dakika haberleri: Çocukların kızak keyfi kamerada

24.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:17

Son dakika habere göre Çocukların kızak keyfi kamerada Van'da etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocukların kızak keyfi kamerada

VAN - Van'da etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kızaklarla gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi. Hafta başından buya belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç gelmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Van'ın Özalp ve Bahçesaray ilçesinde ikamet eden çocuklar, kızaklarla kayarak gece geç saatlere kadar eğlendi.

Son dakika haberleri: Çocukların kızak keyfi kamerada
Son dakika haberleri: Çocukların kızak keyfi kamerada
Son dakika haberleri: Çocukların kızak keyfi kamerada
Son dakika haberleri: Çocukların kızak keyfi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:20:31. #1.14#
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