Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada
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Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada

İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT - Haberler | 3. Sayfa

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada Yaşları küçük, kabahatleri büyük Tekirdağ'da bir apartmanın bodruma katına inen 3 çocuk dışarıda bırakılan bisikleti çaldı.

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada

Yaşları küçük, kabahatleri büyük

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir apartmanın bodruma katına inen 3 çocuk dışarıda bırakılan bisikleti çaldı. Çocukların binaya giriş ve çıkışları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Aksu Sokak'taki bir apartmanda hırsızlık olayı gerçekleşti. Çocuk yaşta iki şahsın bir apartmana girerek bisiklet çaldığı olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalınan bisikletin 2 bin TL değerinde olduğu öğrenilirken, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren çocukların ise yaşlarının küçük olması dikkatlerden kaçmadı.

Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada
Bisiklet hırsızlığı şüphelisi çocuklar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT

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