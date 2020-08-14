Son dakika haberleri... Çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı Son dakika gündem haberine göre Iğdır'da, akrabalar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da, akrabalar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'ndeki bir parkta akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis havaya ateş açtı.

Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kavgada yaralanan R.K, İ.K, M.K. ve Ö K. sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA