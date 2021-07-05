Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü
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Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü

Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ÇANKIRI'da, 2'si tek diğeri 2 katlı, yan yana bulunan 3 bina, dış cephe iyileştirme çalışmasında çıkan yangında hasar gördü.

ÇANKIRI'da, 2'si tek diğeri 2 katlı, yan yana bulunan 3 bina, dış cephe iyileştirme çalışmasında çıkan yangında hasar gördü. 

Alibey Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde, dış cephe iyileştirme çalışması yapılan boş evde, saat 06.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan tek katlı bina ile 2 katlı 2 binaya daha sıçradı. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. 2 katlı binada yalnız yaşayan Zeliha Kibar (78) ise müdahale sırasında dışarı çıkarıldı. Binalarda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü
Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü
Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü
Son dakika haberleri... Çankırı'da 3 bina, yangında hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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