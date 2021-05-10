ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasak olmasına rağmen avlanan kılıç balıklarının ele geçirildiği aracın sürücüsüne idari para cezası verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasak olmasına rağmen avlanan kılıç balıklarının ele geçirildiği aracın sürücüsüne idari para cezası verildi.

Yasa dışı avcılık yapıldığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı TCSG-91 Bot Komutanlığı ekipleri, bir balık nakliye aracındaki 41 kılıç balığından 12'sinin avlanabilir asgari boy sınırının altında olduğunu belirledi.

Aracın sürücüsüne 5 bin 455 lira idari para cezası uygulayan ekipler, 12 kılıç balığına el koydu.

ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu
ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu
ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu
ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:48:46. #1.16#

title