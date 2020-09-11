Son dakika haberleri! BURSA Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
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Son dakika haberleri! BURSA Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet müdüründen 4 polise maske cezasıBursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kentteki polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL...

11.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:39

Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kentteki polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazdı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, artan koronavirüs vakalarının ardından kentte görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Aslan, ilçe emniyet müdürlerine yaptığı uyarıda, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini söyledi. Aslan'ın uyarılarının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi. Yaptığı denetimde 4 polis memurunun maske takmadığını, aynı zamanda maskeyi doğru kullanmadığını tespit eden Baydemir, polis memurlarına cezai işlem uyguladı. 4 polis memuruna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900'er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

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Son dakika haberleri! BURSA Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası

Kaynak: DHA

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