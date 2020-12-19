Son dakika haberleri: Bölükyayla beldesine Türk bayrağı çekildi
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Son dakika haberleri: Bölükyayla beldesine Türk bayrağı çekildi

19.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:48
Son dakika haberleri: Bölükyayla beldesine Türk bayrağı çekildi

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesine belediye tarafından Türk bayrağı çekildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesine belediye tarafından Türk bayrağı çekildi.

Bölükyayla Belde Belediyesince hazırlanan bayrak direği beldenin Akdağlar yamacına dikildikten sonra köylülerce İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, açıklamasında, "Beldemiz kuzeyinde bulunan Akdağların yamacında İstiklal Marşımız eşliğinde ay yıldızlı Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırdık. 25 metre yükseklikte dalgalandırdığımız 24 metrekare büyüklüğündeki şanlı bayrağımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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